Dona Déa elogia ensaio nu de Vampeta e comete gafe: 'Que Edilson?'

Dona Déa elogiou o ensaio nu de Vampeta em entrevista com o ex-jogador antes do Futebol Solidário, neste domingo (26), no Maracanã, e cometeu uma gafe com Edilson Capetinha ao não saber quem ele era.

O que aconteceu

A mãe de Paulo Gustavo começou elogiando a aparência de Vampeta. "Você foi campeão do mundo, campeão do seu time, campeão a vida toda. Quero saber o seguinte: você tem uma tristeza de não ter sido eleito o campeão de todos os jogadores como o homem mais bonito do Brasil?", questionou ela. Em resposta, Vampeta disse que paga "umas pensões" até hoje.

Luciano Huck interrompeu ela e ironizou a pergunta feita. "Você não falou nada com nada. Começou por um lado, foi para o outro e a pergunta que a senhora fez não tinha nada a ver com o que a senhora falou no começo". Ela, então, reagiu: "Estou levando um esporro do patrão. Luciano, sai de campo, por favor. Não fica me atrapalhando, não".