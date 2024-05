CRB vence Bahia nos pênaltis e avança à final da Copa do Nordeste

O GALO DE CAMPINA ESTÁ NA FINAL DA COPA DO NORDESTE DE 2024!!! ???????????????????????? pic.twitter.com/UGqgYvFRwV

? CRB ??????? (@CRBoficial) May 26, 2024

Com o resultado, o CRB decide o título contra o Fortaleza, que goleou o Sport por 4 a 1 na outra semi, também realizada neste domingo. A final será disputada no formato de ida e volta, em datas a definir.

O próximo jogo do Bahia será fora de casa contra o Atlético-MG, neste domingo, às 16h (de Brasília), pela Série A do Campeonato Brasileiro. Já o CRB vista a Ponte Preta no sábado, às 15h, pela Série B.

Com placar inalterado no tempo normal, a semifinal acabou decidida nos pênaltis. Caio Alexandre foi o único a perder a cobrança, defendida por Matheus Albino. Everaldo, Óscar Estupiñán, Luciano Juba, Cauly, Jean Lucas, Biel e Ademir fizeram para o Bahia, enquanto Anselmo Ramon, Gegê, Rômulo, Hereda, Mike, João Pedro, Matheus Ribeiro e Lucas marcaram para o CRB.