Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira marca presença em show no Allianz Parque

O técnico do Palmeiras Abel Ferreira marcou presença no show do cantor Andrea Bocelli no último sábado, no Allianz Parque. A apresentadora de TV e palmeirense Ana Maria Braga publicou registros com o treinador do Verdão no local.

Durante o show, Andrea Bocelli e seu filho Matteo foram presenteados com uma camisa do Palmeiras. Nas redes sociais, o clube publicou o trecho de um vídeo da apresentação enquanto Matteo segurava o manto palmeirense.

Abel Ferreira marcou presença no show de Andrea Bocelli, no Allianz Parque, no último sábado (Foto: Reprodução/Instagram)