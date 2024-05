Vini Front é campeão do BT 200 de Ubá e conquista 50º título na carreira

Vinicius Font, de 39 anos, foi campeão neste domingo do inédito torneio BT 200 de Ubá (MG), realizado no Praia Club Sports. Este foi o 50º título internacional ITF da carreira do carioca, que se tornou o primeiro brasileiro a alcançar esta marca no circuito mundial masculino.

"É uma sensação muito boa, poder ganhar um título depois de muito tempo. Minha última conquista havia sido com o Baran. É muito fácil a gente apoiar quem está ganhando. Queria agradecer de coração a todo mundo que me apoia. Um título desses renova as energias. Eu sempre acreditei no meu potencial , mas tive algumas lesões, estava por baixo, mas minha família e patrocinadores seguiram acreditando em mim. Isso serve pra mostrar pra todo mundo que tinha falado que tinha me aposentado, que eu acho que ainda tenho um tempo pra jogar, amo que eu faço e ainda tenho direito de sonhar e seguir trabalhando pelo que eu sonho", disse.

Daniel Braga / @xfotofotografia