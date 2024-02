Abel prevê Jhon Jhon entre os melhores e rejeita baladeiros no Palmeiras

Ele [Jhon Jhon] vai continuar a jogar por que gosto de jogadores que arriscam, que falham e que arriscam outra vez. Que são vaiados e continuam a arriscar, que a imprensa critica e continuam a trabalhar e mais cedo ou mais tarde colhemos o que plantamos.

Eu nunca vi um jogador que seja, sério, dedicado e que não colha frutos do seu trabalho. Mas já vi o contrário, os que largam, os que vão pra balada, e esses mais cedo ou mais tarde seguem o caminho deles. Mas estes nós não queremos no Palmeiras.

Veja outras falas de Abel

Flaco López: "Felizmente, nossos jogadores sabem o que trabalhamos no clube. E sabem lidar com o 8 ou 80 do futebol brasileiro. O Borja aqui não deu nada, completamente trucidado pelos nossos torcedores. Está bem no River. Entre outros. Pedro foi vaiado no Flamengo, Hulk no Atlético. A cobrança aqui é muito grande. Em relação ao Flaco, já quero colocar gelo. Já disse, é preciso tempo e paciência. Não só pra ele, mas para todos os jovens. Temos o Zé, o Veiga. O Veiga hoje é ídolo, mas já foi amassado, queimaram camisas. Eles têm isso na memória".

Cobrança no futebol brasileiro: "A cobrança aqui é muito grande. Lamento que os palmeirenses, corintianos, são paulinos... De outros estados também. Queria eu que fossem todos tão exigentes com a nossa sociedade como são com o futebol. Isso que eu desafio. Que fossem exigentes com outras classes como a judicial, política, financeira, como são com a classe desportiva".

Clássico contra o Corinthians: "Sei que é um jogo importante, é derby. Tem muita coisa em jogo. Mas vamos olhar para os jogadores que temos, preparar nossa equipe, mesmo que um dia a menos que nosso adversário. É um Palmeiras x Corinthians, não é o treinador A, B ou C. Os treinadores portugueses se respeitam muito".