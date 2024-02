Supercopa do Chile é suspensa após violência e incêndio nas arquibancadas

A partida que definiria o campeão da Supercopa do Chile, entre Huachipato e Colo-Colo, foi suspensa depois de várias brigas na torcida e um princípio de incêndio no estádio Nacional.

O que aconteceu

O conflito começou ainda no princípio do jogo, com uma briga entre torcedores do Colo-Colo e seguranças do estádio. Ainda no primeiro tempo, o jogo foi paralisado.

Os aficionados utilizaram sinalizadores e rojões dentro do estádio. Segundo o jornal La Tercera, foi a organizada La Garra Blanca que protagonizou os atos violentos.