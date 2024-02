Brasil fora de Paris-2024 é destaque na imprensa com 'adeus' e provocação

A queda do Brasil para a Argentina no Pré-Olímpico, e a não classificação para Paris-2024, repercutiu nos jornais de vários lugares do mundo: com provocações e despedidas.

"Paternidade argentina"

O jornal argentino "Clarín" afirmou que existe uma paternidade inédita da Argentina para com o Brasil, fazendo referência à derrota na final da Copa América no Maracanã, em 2021, e agora a perda da vaga para as Olímpiadas.

O "Olé" alfinetou a seleção brasileira com "adeus" e o canto da torcida "Brasil, decime que se siente" (Me diga qual a sensação). O jornal lembrou que nos últimos três confrontos entre as equipes, o Brasil foi derrotado em todos. Eles também classificam a vitória como épica.