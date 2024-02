Com Brasil fora, confira as seleções que vão estar nas Olimpíadas de Paris

A definição dos três representantes asiáticos ainda está pendente, com o torneio Pré-olímpico do continente marcado para abril e maio. Além deles, haverá uma repescagem, valendo uma vaga, entre representantes da Ásia e da África.

As Olimpíadas Paris-2024 acontecem entre 26 de julho e 11 de agosto. Já para o futebol masculino, a competição se inicia no dia 24 de julho e a medalha de ouro será disputada no dia 9 de agosto, no Parque dos Príncipes.

Veja quem está garantido nos Jogos Olímpicos: