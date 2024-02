Fla adota solução caseira em trocas no futebol, mas Tite perde referências

Noval sobreviveu a algumas gestões no Flamengo. Ele fez parte da diretoria de Patrícia Amorim e Eduardo Bandeira de Mello, e assumiu a transição da base com a chegada de Bruno Spindel.

Luiz Carlos exercia uma função semelhante a atual nas categorias de base. Ele está no clube desde 2015 e entrou como coordenador do centro de inteligência e mercado. Depois, virou gerente geral de futebol de base. Ele assume a vaga de Fabinho, que foi para o Corinthians.

Skinner tinha uma boa relação com os jogadores. Portanto, a saída acabou sendo considerada mais uma perda importante no dia a dia. Ele organizava principalmente a logísticas do clube.

O Flamengo vive ano eleitoral e qualquer mudança também passa por isso. Rodolfo Landim ainda não indicou quem será o candidato da situação e a expectativa é que isso aconteça após o Campeonato Carioca, mas as mexidas no principal ativo do clube passam pelo fortalecimento da base do atual presidente.

Saídas afetam dia a dia

O Flamengo ainda pode perder Juan para a CBF. O ex-jogador é desejo da entidade por indicação de Dorival Jr e o Fla aguarda a oficialização da saída. Ele seguiu trabalhando normalmente nos últimos dias.