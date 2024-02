Até o Tite: outras vezes que o gramado do Maracanã foi detonado no Flamengo

Gabigol, junho de 2023: "No beach soccer tinha que dar o time carioca." (falando da quantidade de areia no campo)

Artur, do Palmeiras, abril de 2023: "O gramado do Maracanã a gente sempre fica na dúvida do que falar. Isso porque, muitos times jogam por aqui. Mas por se tratar de Maracanã, um estádio histórico, acho que tinham que cuidar mais um pouco. O gramado não se apresenta em perfeitas condições para jogar, mas temos que jogar o jogo. A situação do gramado era para ambos os times."

Bap, dirigente do Flamengo, agosto de 2023: "O estado do gramado do Maracanã após a partida do Vasco contra o Atlético-MG, é uma lástima. O pior do Brasil."

Diego, setembro de 2020: "Enfrentamos hoje dois adversários, o Fortaleza e o gramado, que está terrível, como vocês podem ver."

Marcos Braz, setembro de 2020: "Acho que saímos do Maracanã com mais um título. Certeza absoluta: é o pior gramado do Brasil. Está um horror, não existe e não sei como que faz. Desesperador."

Canal do Flamengo no WhatsApp

Quer saber tudo o que rola com o Flamengo sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.