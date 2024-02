Goleiro do Flamengo faz coro a Tite e critica bola do Carioca: 'Muito ruim'

O Flamengo pode ter saído vitorioso do jogo com o Volta Redonda no sábado (10), mas as críticas deram o tom das entrevistas após a partida. Matheus Cunha fez coro ao técnico Tite e criticou a bola do Campeonato Carioca. O goleiro foi firme também sobre a qualidade do gramado do Maracanã.

O que aconteceu

Matheus cobrou melhorias. Após o empate com o Vasco, seis dias antes dessa partida, Tite já havia questionado a qualidade da bola.