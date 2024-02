Site de acompanhantes quer invadir elite nacional e luta contra preconceito

Independentemente disso, a relação com o clube abre caminho para um projeto ambicioso que mira clubes de elite de todo o Brasil.

Atualmente, o site patrocina Vitória, Ponte Preta, Ipatinga, Patrocinense, Uberlândia e Tombense, além de realizar ações específicas de publicidade em alguns torneios, como nas placas de publicidade da Supercopa do Brasil, conquistada pelo São Paulo no último fim de semana.

Temos o desejo de que a marca do Fatal Model alcance um número cada vez maior de pessoas. Nas últimas temporadas, chegamos a estar em clubes das cinco regiões do país. Nesta temporada, renovamos o acordo com o Vitória e fechamos com times da região sudeste. Estamos abertos a firmar novas parcerias com clubes que estejam dispostos a abraçar nossa causa. Agora, com o acesso do Vitória, ainda temos a pretensão de alcançar mais equipes da elite. Queremos nos consolidar como uma das principais marcas apoiadoras do futebol brasileiro Nina Sag, porta-voz do Fatal Model

Paixão, esporte respeito

A entrada no mundo do futebol partiu da percepção da empresa de que um público gigantesco que o esporte atinge precisa ser educado sobre o respeito a profissionais do sexo. O futebol foi uma oportunidade para erguer a bandeira contra o preconceito, propagando os valores de respeito, segurança e dignidade.