Sheldon marca, Boavista vence e deixa Botafogo fora da liderança do Carioca

O Boavista derrotou o Botafogo por 1 a 0, com gol do zagueiro Sheldon, nesta quarta-feira (24), em jogo truncado que teve a chuva como personagem importante no Estádio Elcyr Resende, em Saquarema.

Com a derrota, o Botafogo cai para a segunda posição do Carioca e tem seis pontos. O Nova Iguaçu venceu o Bangu e é o novo líder da competição, com sete pontos. O próximo compromisso do Botafogo é em casa, diante do Sampaio Corrêa-RJ, no sábado (27).

Já o Boavista pula para a quarta colocação na tabela com a vitória, também com seis. O Verdão de Saquarema visita o Audax na próxima rodada, na segunda-feira (29).