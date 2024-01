Vini Jr brilha em mais uma final, encarna CR7 e faz história no Real Madrid

Vinicius Junior provou mais uma vez sua capacidade de decidir grandes jogos no Real Madrid.

Artilheiro das finais

Vini Jr voltou a ser decisivo no Real, após marcar nas finais da Champions League e do Mundial de Clubes em 2022. Com os três gols contra o Barça, já são seis do atacante em jogos valendo taça. Ele também deu assistência para Rodrygo na final da Copa do Rei 2023.

Vestindo a camisa 7, o brasileiro homenageou Cristiano Ronaldo na comemoração do primeiro gol no clássico na Arábia Saudita. Em entrevista depois do jogo, ele disse ser muito fã do craque português.