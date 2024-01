Vini Jr. fala sobre confusão e explica comemoração de CR7: 'É meu ídolo'

Embalado pelo brilho de Vinícius Júnior, o Real Madrid se consagrou campeão da Supercopa da Espanha neste domingo (14). Com hat-trick do camisa 7 e um de Rodrygo, os merengues venceram o Barcelona por 4 a 1, no Al-Awwal Park, em Riad, na Arábia Saudita.

Após o título, Vini Jr explicou a confusão com o banco do clube catalão e a comemoração em homenagem a Cristiano Ronaldo após o primeiro gol. Ele marcou três vezes em 38 minutos de jogo.

"Fico muito triste. Todos querem brigar comigo porque sabem que vai sair na imprensa que o Vini fez isso ou aquilo. Tento ao máximo estar muito tranquilo e concentrado no jogo para fazer o melhor para meus companheiros, mas claro que não sou santo. Às vezes falo demais, faço coisas que não se deve fazer, mas estou aqui para melhorar e servir de exemplo para os mais novos", disse o brasileiro.