Vini Jr faz história e repete Romário em show contra o Barça; veja feitos

Com três gols em 38 minutos contra o Barcelona, Vinicius Junior escreveu mais uma página de sua história no Real Madrid. O brasileiro arrasou o rival no título da Supercopa da Espanha.

Vini Jr faz história

Vinicius é o primeiro brasileiro a marcar um "hat-trick" pelo Real no clássico. Antes dele, só Romário e Evaristo de Macedo haviam alcançado o feito, ambos pelo Barça.

Ele também se tornou o primeiro jogador no século a fazer três gols em 38 minutos no clássico. Não bastasse, agora também é o primeiro a anotar um "doblete" em 10 minutos de Real x Barça.