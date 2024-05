Grêmio registra volta aos treinos no CT do Corinthians

O elenco profissional do Grêmio está de volta aos treinos. Na manhã desta sexta-feira, a equipe gaúcha registrou o reinício das atividades através de uma publicação com uma imagem nas redes sociais.

"Voltamos às atividades. Começando o primeiro dia de treinamento aqui no CT do Corinthians", destacou o Imortal através do X (antigo Twitter).

O Grêmio está na capital paulista em função da tragédia climática no Rio Grande do Sul. O clube teve as suas instalações muito atingidas pelas enchentes. A ideia é ficar no CT do Corinthians até o próximo dia 26.