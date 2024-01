Palmeiras tem planos para 'reservas' Flaco López e Vanderlan e veta saídas

Atletas se encaixam na nova 'política de vendas' do Palmeiras, mas não serão negociados. A presidente Leila Pereira e o diretor de futebol Anderson Barros definiram que o planejamento do clube seria manter os titulares e só negociar reservas — casos de Flaco e Vanderlan — e jovens da base. No entanto, ambos seguirão no clube por serem 'reservas de luxo'.

Flaco López atuou em 40 partidas na última temporada e marcou oito gols. O Palmeiras pagou 10 milhões de dólares para tirar o jogador do Lanús, e acredita que o atleta de 23 anos — ainda mais adaptado ao futebol brasileiro — dará alegrias ao torcedor.

Vanderlan tem apenas 21 anos e será o futuro da lateral esquerda do Palmeiras. O titular da posição é Piquerez, mas o Alviverde sabe que ele é um nome que agrada muitos clubes no mercado da bola e pode receber boas propostas para jogar na Europa. Vanderlan é visto como uma ótima reposição em caso de saída do uruguaio.

Quem são os interessados?

Flaco López celebra gol do Palmeiras sobre o Cruzeiro em partida do Campeonato Brasileiro Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

Argentinos querem repatriar Flaco López. O River Plate perdeu o atacante Salomon Rondon e definiu Flaco como substituto, segundo o jornal 'Olé'. No final do ano passado, o nome do atacante também foi ligado ao Racing.