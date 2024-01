Palmeiras perde goleiro titular às vésperas da Copinha para seleção pré-olímpica

O Palmeiras terá mais um representante na seleção brasileira que disputará o Torneio Pré-Olímpico. Hoje, o técnico Ramon Menezes convocou o goleiro Kaique para o lugar de Andrew, que não foi liberado pelo Gil Vicente, de Portugal.

Com isso, o goleiro perderá a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, competição em que o Verdão estreia nesta quinta-feira, diante do Queimadense-PB, às 17h30 (de Brasília), na Arena Barueri. A ausência do atleta não preocupa o Alviverde, já que quem ganhou vaga é Aranha — titular na conquista do ano passado.

Os outros dois palmeirenses convocados são o atacante Endrick e o zagueiro Michel. A seleção começa a preparação no dia 8 de janeiro na Granja Comary, em Teresópolis.