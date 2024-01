Goleada, hat-trick e promessa de R$ 100 milhões decisiva: 1º dia da Copa SP

A partida também teve Walace balançando a rede três vezes. Além do hat-trick do camisa 9, uma dupla marcou dois gols cada um: Sorriso e João Cruz.

Classificação e jogos Copa São Paulo

O Botafogo sofreu, mas Kayke resolveu e decretou a vitória magra sobre o Tiradentes-PI. O atacante de 17 anos, que tem multa rescisória de 20 milhões de dólares para clubes do exterior, fez o único gol da partida.

Outros dois jogos ainda tiveram golaços por cobertura (assista abaixo). Pedro Henrique, da Portuguesa, deu um toque por cima na saída do goleiro para inaugurar o placar no empate com Catanduva; enquanto Pablo arriscou de longe e surpreendeu com um chutaço para selar o triunfo do Ceará sobre o Rondoniense-RO.

Foram 19 gols na somatória dos seis jogos do primeiro dia. Não teve nenhum 0 a 0, e apenas um mandante foi derrotado.

Os resultados do 1º dia da Copinha