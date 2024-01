Quem são os destaques do Botafogo na Copa São Paulo?

Kawan

O zagueiro de 20 anos já teve oportunidade de trabalhar com o elenco profissional, quando teve contato com o então técnico Luís Castro e com o zagueiro Victor Cuesta, a quem tem como inspiração.

Bernardo Valim

O meia de 17 anos tem passagens por seleções de base e chegou a integrar o elenco profissional quando o Botafogo fez amistosos em Londres, no ano passado. Ele é apontado como joia e se destacou na disputa do Carioca sub-20.

Kayke

O atacante de 17 anos está no Botafogo desde 2019, e foi o artilheiro da Copa Rio do ano passado, com 10 gols. Em julho, assinou contrato profissional com multa rescisória de 20 milhões de dólares para clubes estrangeiros