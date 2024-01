Botafogo sofre, mas estreia na Copinha com vitória e gol de promessa

O Botafogo passou sufoco, mas estreou na Copinha 2024 com vitória por 1 a 0 sobre o Tiradentes, no Estádio Lanchão, em Franca (SP).

O único gol da partida foi marcado pela promessa Kayke, aos sete minutos do segundo tempo. O atacante de 17 anos, que tem multa rescisória de quase R$ 100 milhões, aproveitou a chance que teve no limite da pequena área e foi decisivo.

Apesar do resultado, o Glorioso penou para furar a retranca adversária e ainda sofreu no fim. O time do Piauí, estreante na competição, quase cumpriu à risca sua estratégia defensiva, conseguiu chegar com perigo e teve chances para empatar, mas sem sucesso.