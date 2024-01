'Jamais pensei que ia perder o Brasileirão', diz Luís Castro sobre Botafogo

Luís Castro, ex-técnico do Botafogo e atual comandante do Al-Nassr, entrou em detalhes sobre seu período no futebol brasileiro. Em entrevista ao jornal português O Jogo, o treinador falou sobre a queda de rendimento do Alvinegro na reta final do Brasileirão 2023.

O que Luís Castro disse

Explicações para a perda do título brasileiro: Sei pouco do que se passou após a minha saída. Não tenho o atrevimento de tentar falar de coisas que desconheço, uma arte que muitos têm mas eu não tenho. (...) Foi com tristeza que não vi o Botafogo campeão. Depois de ver o time com 13 pontos de vantagem jamais pensei que iria claudicar. Mas não é o fim do mundo, porque o Botafogo é um clube de grande prestígio, com uma história maravilhosa e ídolos que são referências do futebol mundial."