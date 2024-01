Pesquisão UOL 2023: Pedrinho amplia domínio de ex-atletas comentaristas

Pedrinho foi eleito pelo segundo ano seguido e ampliou o domínio de ex-jogadores que viraram comentaristas. Antes das vitórias do presidente do Vasco em 2022 e 2023, Caio Ribeiro levou a melhor em todas as edições do Pesquisão. Nunca um jornalista foi eleito o melhor comentarista de futebol.

O que é o Pesquisão do UOL

O Pesquisão 2023 do UOL foi respondido de forma anônima por 43 jogadores da Série A do Campeonato Brasileiro. As respostas foram computadas até o dia 8 de dezembro.