MP tenta derrubar decisão que tirou presidente da CBF

A análise será feia pela presidente do STJ, Maria Thereza de Assis Moura, que já negou um efeito suspensivo da mesma decisão, mas em recurso feito pela CBF.

A tentativa do MP é que ele seja reconhecido como agente legítimo para propor o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado pela CBF na gestão interina de Ednaldo.

Por que o TAC do MP é crucial na história

O documento foi o alicerce para a realização da eleição visando ao mandato de quatro anos, em março de 2022.

A linha de argumentação do MP já tinha sido adotada no julgamento do caso, no TJ-RJ e vai na seguinte linha: há interesse social no assunto por envolver o futebol e uma natureza de relação de consumo entre torcedores e a CBF.

Por que o outro recurso, da CBF, foi negado

A decisão da presidente do STJ no recurso da CBF abordou questões processuais e jurídicas para questionar a legitimidade da CBF em tentar a suspensão da sentença do TJ-RJ.