Torcedores de Bayern e Galatasaray brigam antes de jogo da Champions

Dos presentes na briga, cerca de 70 torcedores torcem pelo Bayern de Munique e 30 para o Galatasaray.

Classificação e jogos Liga dos Campeões

Vídeos que viralizaram nas redes sociais mostram objetos como cadeiras, mesas e garrafas sendo arremessados pelos dois grupos. Em outros, é possível ver alguns torcedores trocando socos e empurrões.

A polícia turca teve que intervir e usou gás lacrimogêneo para dispersar os torcedores e encerrar a confusão.

A imprensa local afirma que quatro torcedores do Bayern de Munique ficaram feridos após a briga. Um torcedor do Galatasaray foi o mais afetado pelo efeito do gás lacrimogêneo.