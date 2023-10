Corinthians vence o Palmeiras e é tetracampeão da Libertadores feminina

Com o passar dos minutos, o Corinthians se reencontrou na partida. As beiradas do campo se tornaram as principais armas do Timão no jogo e foi por uma delas que se originou o gol que abriu o placar.

Millene comemora gol marcado pelo Corinthians contra o Palmeiras na final da Libertadores feminina Imagem: Divulgação/Conmebol

O Palmeiras voltou melhor para o segundo tempo e mais presente no campo de ataque. As jogadas ofensivas nasceram, principalmente, pelo lado esquerdo. Bem marcada pela defesa adversária, Bia Zaneratto teve dificuldades para finalizar.

O clima ficou quente aos 15 e 25 minutos da etapa final. Bruna Calderan e Millene se desentenderam após uma disputa de bola vencida pela defensora. Pouco depois, Tarciane foi expulsa ao levar o segundo amarelo por falta em Bia Zaneratto e discutiu com algumas adversárias.

Com uma jogadora a mais, o Palmeiras tentou encurralar o Corinthians e pressionou em busca do gol do empate. Yamila Rodríguez, que entrou logo após a expulsão de Tarciane, se tornou a jogadora mais perigosa do Verdão em campo.

Se segurando como podia, cavando faltas e contando com uma defesaça de Lelê, o Corinthians suportou a pressão do Palmeiras e assegurou a conquista do seu quarto título na história da Libertadores feminina.