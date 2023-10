Inter perde para o Atlético Nacional e fica em 4° na Libertadores feminina

O Internacional, por sua vez, termina o torneio na quarta colocação, ficando com um histórico de quatro vitórias, um empate [superado nos pênaltis pelo Corinthians] e uma derrota.

Classificação e jogos Libertadores feminina

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi fraco, com muitos erros de passe e poucas jogadas de perigo de ambas as equipes. Apesar disso, o Atlético Nacional abriu o placar aos 45 minutos, aproveitando um erro de saída de bola do Internacional.

O segundo tempo começou mais movimentado, com o Internacional assumindo o controle das ações e conseguindo o empate aos cinco minutos. O time gaúcho continuou melhor e parecia próximo da virada, mas acabou tomando o segundo gol do Atlético Nacional aos 14.

Atrás no placar, o Internacional se lançou ao ataque de maneira desorganizada e pouco criou em campo nos últimos 30 minutos. Nos acréscimos, o Atlético Nacional encaminhou a vitória com o terceiro gol de Restrepo, aos 47. Analuiza ainda fez o segundo gol do Internacional aos 50, mas não foi suficiente para evitar a derrota.