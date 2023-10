Imagens mostram torcedores do Sevilla imitando macaco em direção a Vini Jr

Sevilla expulsa torcedor

Antes das imagens circularem, o Sevilla comunicou, por meio de nota oficial, que expulsou um torcedor do estádio Ramón Sánchez Pizjuán por causa de atos racistas e xenófobos.

A nota diz o torcedor foi conduzido às autoridades presentes no estádio. Ainda segundo o Sevilla, procedimentos internos serão realizados de acordo com a política do clube e o torcedor será excluído dos sócios de maneira permanente.

O clube espanhol condenou as atitudes do torcedor e repudiou qualquer ato de preconceito.

"O Sevilla FC é contrário e condena qualquer comportamento racista e xenófobo, mesmo que isolado, como é o caso, e mostra a sua disponibilidade e colaboração com as autoridades para erradicar estas atitudes, que não representam um torcedor como do Sevilla", diz outro trecho da nota.

O Sevilla não informou quais gestos ou palavras partiram do torcedor para causar sua expulsão do estádio. Ainda não se sabe se o torcedor expulso foi um dos que aparecem na foto e no vídeo fazendo gestos racistas.