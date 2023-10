Uruguai é o primeiro grande teste de Diniz na seleção e com tabu em jogo

Em três partidas, Diniz ainda não encarou seleções campeãs do mundo. O Brasil venceu Bolívia e Peru. Contra a Venezuela, um empate tirou os 100% de aproveitamento.

O Uruguai, mesmo em reconstrução, é um degrau a mais de dificuldade na trajetória de seis jogos que Diniz terá pelas Eliminatórias durante o contrato com a CBF, que expira em julho.

Além de somar o máximo de pontos nas Eliminatórias, a perspectiva indiretamente é melhorar o time até o último compromisso do ano: a Argentina, campeã do mundo, em 21 de novembro, no Maracanã.

Em 2024, Diniz não terá rodadas das Eliminatórias na agenda porque em março haverá dois amistosos. Em junho, começa a Copa América, mas a CBF já espera contar com Carlo Ancelotti.

Sabemos que vai ser um jogo muito difícil. Dos três jogos, com certeza o mais difícil. Estamos nos preparando bem. O jogo da Venezuela passou, temos que focar no agora, ver o que temos a melhorar, o que o professor tem a passar para não cometermos os mesmos erros da partida passada e irmos com tudo para conquistarmos os três pontos

Gabriel Magalhães, zagueiro da seleção.