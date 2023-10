Brasil já jogou com camisa do Peñarol por goleiro que morreu fazendo defesa

O goleiro foi hospitalizado pouco depois do jogo e ficou 13 dias internado. Chery teve um estrangulamento da hérnia inguinal gerado na jogada.

Ele passou por cirurgia no hospital e reagiu bem, mas teve uma peritonite e não resistiu. Segundo informação da época, o jogador já sofria com uma hérnia e o caso foi agravado no lance.

Peñarol é grato ao Brasil

O clube aurinegro recebeu a seleção brasileira em seu novo estádio, Campeón del Siglo, inaugurado em 2016. A seleção treinou duas vezes no local e fez uma última atividade no estádio Centenario antes da partida.

A comunicação do Peñarol fez questão de distribuir para a imprensa brasileira presente um folheto no qual conta a história de Roberto Chery. O texto diz que o clube "recorda o fato com emoção e gratidão" e completa: "é mais um elo emotivo da corrente de amizade que une o clube ao futebol brasileiro".

Brasil e Argentina se enfrentaram com os uniformes 'alternativos' no dia 1º de junho de 1919. O encontro terminou em 3 a 3 e o 'troféu Roberto Chery' foi doado ao museu do Peñarol.