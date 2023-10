Peru x Argentina: onde assistir ao jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo

Peru e Argentina jogam hoje (17), às 23h (de Brasília), no estádio Nacional, em Lima, no Peru. A partida vale pela quarta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo de 2026.

A partida terá transmissão pelo Sportv na TV fechada. O Placar UOL acompanha o jogo em tempo real.

Os argentinos abrem a rodada em primeiro na classificação das Eliminatórias, com nove pontos em três partidas, ou seja, 100% de aproveitamento.