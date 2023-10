Argentina vence com Messi parado pela trave e golaço de heroi improvável

Messi e companhia voltam a campo na próxima terça-feira (17), às 23h (de Brasília), em jogo contra o Peru. A seleção paraguaia joga no mesmo dia, às 19h30, contra a Bolívia.

Classificação e jogos Eliminatórias Sul-Americanas

As seis melhores seleções sul-americanas se classificam direto para a Copa de 2026 - tem ainda uma vaga adicional para a repescagem, cedida ao sétimo colocado.

Como foi o jogo

No primeiro tempo só deu Argentina. Mesmo sem Messi, a equipe de Scaloni começou a partida com tudo, abrindo o placar cedo e dando muito trabalho para o Paraguai. Além de estar bem no ataque, o meio-campo e a defesa albiceleste também estavam muito bem postados.

1 a 0 ficou barato, mas expôs falta de eficiência da Argentina. Mesmo com o Paraguai fechando a casinha, o goleiro Coronel teve que trabalhar bastante, e também contou com a sorte. Os argentinos tiveram boas oportunidades de ampliar o placar com Lautaro, Álvarez, Nico González e De Paul - que acertou a trave em um dos lances.

Messi começou no banco, entrou aos 7 minutos do segundo tempo e acertou a trave duas vezes. Depois de ficar um tempo ausente por desconforto muscular, o astro argentino entrou no decorrer do confronto e se mostrou participativo, mas não balançou as redes. De qualquer forma, carimbou o poste em dois lances de bola parada.