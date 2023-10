Messi fica sem marcar com a seleção argentina pela primeira vez em 10 meses

Depois de levantar a tão sonhada taça da Copa do Mundo, Messi vinha deixando sua marca registrada em todas as partidas da Argentina. Mas o astro se despediu de uma sequência de quase 11 meses balançando as redes pela seleção albiceleste.

A última vez que Messi passou em branco foi no dia 30 de novembro de 2022, na partida contra a Polônia, pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Qatar.

De lá para cá, Messi marcou gols em toda a fase de mata-mata na Copa. Na edição inteira do Mundial, o craque argentino foi às redes em sete oportunidades.