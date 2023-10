Ex-técnico do Real Madrid detona Ronaldo: 'Vestiário cheirava a álcool'

Ex-técnico do Real Madrid, o italiano Fabio Capello falou sobre a influência negativa de Ronaldo no vestiário do clube durante a temporada 2006/07. Segundo ele, além do excesso de peso, as festas que o brasileiro ia influenciaram na sua saída.

Em fevereiro de 2007, resolvi demitir Ronaldo. Ele era uma pessoa que gostava de festa e envolvia o grupo em saídas com ele. Um dia, Van Nistelrooy veio e me disse: 'Senhor, aqui no vestiário cheira a álcool' e era verdade. Ronaldo pesava 94 kg naquele ano. Na Coreia, na Copa do Mundo de 2002, ele pesava 82. Eu falei para ele emagrecer... ele chegou a 92,5. Fabio Capello, ex-técnico do Real Madrid, durante evento na Itália

