"Logo estarei de volta", promete Wellington, lateral do São Paulo

Além da lesão mais grave no volante Pablo Maia, o São Paulo lamenta um problema físico com o lateral esquerdo Wellington. Ele sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo direito e está fora dos próximos compromissos do Tricolor.

Wellington sentiu o problema durante o empate com o Palmeiras, segunda-feira, no Morumbis. O jogador precisou ser substituído no segundo tempo em função da contusão, mas deixou um recado otimista nesta terça-feira nas redes sociais.