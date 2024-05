Amanda Gutierres brilha, e Palmeiras vence o Real Brasília pelo Brasileirão feminino

Nesta quarta-feira, o Palmeiras recebeu o Real Brasília no Estádio Doutor Jayme Cintra, em Jundiaí, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Com gols de Amanda Gutierres (2) e Laís Estevam, o Verdão se deu melhor e venceu de 3 a 1. Ju Oliveira fez o tento das visitantes.

O resultado levou o Alviverde aos 13 pontos, pulando para a quinta colocação da tabela. O time de Brasília, por sua vez, segue com 10 pontos, ocupando o nono lugar.

O próximo compromisso do Palmeiras está marcado para sábado, às 11h (de Brasília), diante do Cruzeiro, pelo Brasileirão Feminino. Já o do Real Brasília será pela mesma competição, mas contra o RB Bragantino, um dia depois, no domingo, às 15h.