Fãs se reúnem em Autódromo na Itália para prestar homenagem a Ayrton Senna

Nesta quarta-feira, centenas de admiradores se juntaram no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Imola, na Itália, para prestar homenagem a Ayrton Senna, ídolo do automobilismo brasileiro que faleceu após um grave acidente no GP de San Marino, há exatos 30 anos, no dia 1º de maio de 1994.

O Autódromo de Imola é o epicentro das homenagens a Ayrton Senna e Roland Ratzenberger, piloto austríaco que faleceu durante um treino classificatório um dia antes do brasileiro. Durante o dia, a pista ficará aberta ao público de forma gratuita.

Foto: Divulgação