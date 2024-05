Partida do Brasileirão Feminino entre Internacional e São Paulo é adiada por questões climáticas

Nota oficial: Internacional x São Paulo

Em virtude das condições climáticas adversas no Rio Grande do Sul, a CBF confirmou o adiamento do confronto entre Internacional e São Paulo, no Estádio do Vale, marcado para a tarde desta quarta-feira (1), pelo Brasileirão Feminino.

Enquanto o duelo entre Internacional e São Paulo aconteceria às 15h (de Brasília), no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, o de Inter contra Goiás seria no mesmo horário, mas no CT Alvorada.

Estes não foram os únicos jogos do Internacional adiados. Na noite da última terça-feira, a CBF já havia confirmado que o duelo entre o time de Porto Alegre e Juventude, pela Copa do Brasil, seria remarcado. O confronto também estava previsto para esta quarta, mas já ganhou uma nova data: 10 de maio, às 21h.