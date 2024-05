O sonho do Borussia Dortmund contra Mbappé. Ou seria Dembele

Da frustração ao êxtase, a torcida de Dortmund saltou entre as 7h da manhã e as 11 da noite.

Cantavam Be-Fau-Be, o que significa simplesmente BVB, as iniciais em alemão do Borussia Dortmund.

Aquele Real Madrid tinha Cristiano Ronaldo, este Paris Saint-Germain tem Mbappé.

Perceba que o candidato a melhor jogador do planeta parece meio deslumbrado e não foi o melhor em campo na goleada sobre o Barcelona, por 4 x 1, que trouxe o PSG às semifinais pela terceira vez em sua história.

O destaque foi Dembele, justamente o craque que apareceu para o mundo em Dortmund e conhece muito bem a Gelde Wand, a Muralha Amarela. O Borussia sonha surpreender o mundo outra vez, como fez na eliminação do Real Madrid ,ou no título de 1997, contra a Juventus, no estádio Olímpico de Munique.

Desta vez, parece mais fácil do que era contra o Real.