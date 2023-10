A Guerra entre Israel e o Hamas, que começou no sábado (6), tem consequências também no futebol. A Uefa anunciou o adiamento dos confrontos da seleção israelense contra Suíça e Kosovo, válidos pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2024. Os duelos aconteceriam nesta Data Fifa.



Israel luta para disputar pela primeira vez o torneio europeu e ocupa a terceira posição de seu grupo, com 11 pontos, atrás de Suíça (14) e Romênia (12), a quatro rodadas do fim desta fase. Os dois primeiros de cada grupo garantem vaga na Eurocopa, mas os israelenses já têm garantida uma chance de repescagem, por causa do desempenho na Liga das Nações.



O adiamento das partidas contra a Suíça e Kosovo é mais um capítulo de uma história de boicotes, polêmicas e tensões que começaram nas relações de Israel com seus vizinhos e respingaram no esporte.



Essas tensões explicam, entre outras coisas, porque, desde 1992, os israelenses fazem parte da Uefa, a entidade que rege o futebol europeu. A seleção joga atualmente as Eliminatórias Européias de Copas do Mundo, da Eurocopa e os seus clubes fazem parte do ecossistema de torneios europeus, disputando vagas na Champions League, Europa League e Conference League.

Boicote e mudança na Copa do Mundo

O Estado de Israel foi criado em 1948, após decisão da Assembleia Geral da ONU, em novembro do ano anterior. Menos de dez anos depois, aconteceu o primeiro boicote aos israelenses, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 1958.



Na época, havia apenas uma vaga para seleções da Ásia e da África. Depois do anúncio de que Israel disputaria as eliminatórias, os países da Liga Árabe anunciaram que não jogariam contra os israelenses. Outros países seguiram a decisão, e nenhuma equipe entrou em campo diante da seleção do Estado recém-criado.



Assim, Israel garantiria uma vaga automaticamente para a Copa, mas a Fifa alterou o regulamento para evitar que um time chegasse ao Mundial sem disputar uma única partida. A decisão foi mudar o regulamento da Copa do Mundo e criar uma repescagem.



Depois da recusa da Bélgica, o País de Gales aceitou disputar duas partidas contra a seleção israelense. Os galeses foram até Ramat Gan, no distrito de Tel Aviv, para a primeira partida, e venceram por 2 a 0. Três semanas depois, repetiram o placar no segundo jogo, em Cardiff.