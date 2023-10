Haaland marca dois gols e Noruega goleia Chipre nas Eliminatórias da Euro

0x1. Aos 33 minutos do 1º tempo, a Noruega trocou passes e Haaland tentou o giro, mas a zaga cortou. Alexander Sorloth finalizou, a bola desviou e balançou a rede.

Pegou! Aos 13 minutos do 2º tempo, Berge recebe na entrada da área e jutou forte. Mall fez boa defesa,

0x2. Aos 20 minutos do 2º tempo, a bola foi alçada na área do Chipre e passou por todo mundo. Na segunda trave, Haaland dominou e chutou forte no ângulo esquerdo do goleiro.

0x3. Aos 27 minutos do 2º tempo, Haaland aproveita cruzamento e, nas costas da defesa, manda de cabeça para o gol.

0x4. Aos 36 minutos do 2º tempo, a Noruega avançou e, após passe para a área, a bola sobrou para Aursnes. Ele bateu na saída do goleiro e fez o quarto dos visitantes.