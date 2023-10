Neymar parecia acima do peso, muito nervoso e reagiu mal, diz Juca Kfouri

O colunista Juca Kfouri questionou Neymar no Posse de Bola. Para o comentarista, o atleta parece estar acima do peso e mostrou um nervosismo exagerado no jogo contra a Venezuela.

Não espero nada: "O que me decepcionou demais foi a atuação do Vini Jr., porque do Neymar eu não espero mais nada. Ele já não era 'a última bolacha do pacote' e agora jogando em um campeonato pouco competitivo da exigência do alto rendimento, eu posso estar enganado, mas ele está acima do peso. Me pareceu gordo, lento e com reflexos tardios".

'Já deu': "A pipocada no Neymar representa a frustração do torcedor. Não chega a ser um gesto agressivo, porque pipoca não dói. O que ele não podia era reagir como ele reagiu, pagar o recibo que ele pagou, mas ele estava uma pilha de nervos durante o jogo. Parecia que ele queria fugir do jogo contra o Uruguai, tomar o segundo amarelo. Ele não se emenda. Não espero mais nada do Neymar. Desde que terminou a última Copa do Mundo, para mim, já deu".