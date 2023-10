Quanto vale a camisa? PVC detalha valores de Fla, Palmeiras e Corinthians

Paulo Vinícius Coelho detalhou no De Primeira quanto Flamengo, Palmeiras e Corinthians ganham com o valor de patrocínios em suas camisas.

Camisa inteira: "Não é um patrocinador do Corinthians que paga mais que a Crefisa, é a camisa inteira. A Crefisa e a FAM pagam 81 milhões de reais, mais a Puma, que é a fornecedora de material esportivo até 2024, na renovação de contrato subiu para 32 milhões. 81 mais 32, são 113 milhões de reais que vale a camisa do Palmeiras hoje. A do Corinthians, somando todas as marcas que aparecem, incluindo a Nike, dá 123 milhões de reais. O Flamengo somando todos os patrocinadores, bate 150 milhões de reais."

Confidencialidade: "Não tem contrato para ver porque os contratos tem cláusula de confidencialidade, mas é pegar o balanço do Flamengo desse ano, do Palmeiras e esperar o balanço do Corinthians ano que vem. O Corinthians projeta 955 milhões de reais, contra 850 do Palmeiras. O Corinthians projeta mostrar em balanço que terá a segunda maior receita do Brasil sem ganhar títulos esse ano, abaixo apenas do Flamengo."