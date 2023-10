Colômbia e Uruguai empatam em jogo com brilho de James e goleiro expulso

A Colômbia empatou com o Uruguai por 2 a 2, no Metropolitano Roberto Meléndez, na terceira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. O jogo contou com atuação de gala de James Rodríguez e pênalti decisivo com goleiro expulso no apagar das luzes.

James e Uribe marcaram para a seleção da casa, aos 34 minutos do primeiro tempo e aos 7 da etapa final.

Mathías Oliveira e Darwin Núñez, de pênalti, deixaram tudo igual para os uruguaios. Ambos gols saíram na etapa final, no segundo minuto e nos acréscimos do segundo tempo.