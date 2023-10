Candidato à presidência não descarta SAF no Corinthians: 'Podemos fazer'

Candidato da situação à presidência do Corinthians, André Luiz de Oliveira, o André Negão, não descarta uma SAF no clube. Para ele, a oportunidade é vista com bons olhos desde que seja, primeiramente, estudada por um grupo.

Precisa-se criar um grupo de análise e ver a melhor forma que essa SAF se colocaria no Corinthians. Estamos chegando neste final de ano à uma arrecadação de quase R$ 1 bilhão, então você praticamente está chegando em um volume difícil de você depois passar. Então, você vai ter que buscar dinheiro no mercado e, para isso, sabe que vai ter que se transformar em SAF. Vamos ter que fazer um estudo, pegar pessoas de mercado, que consigam entender, nos ilustrar com informações que possamos transmitir dentro do conselho, mostrar aos associados. Eu vejo com bons olhos. André Negão, ao "CNN Esportes S/A"

