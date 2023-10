Chance de rebaixamento do Corinthians no Brasileirão aumenta; veja

A vitória do Internacional no clássico contra o Grêmio também não foi vista com bons olhos pelos corintianos. O Colorado está próximo da zona de rebaixamento, mas passou o Corinthians e chegou aos 32 pontos conquistados com o triunfo no Gre-Nal. Já o Bahia, com o triunfo sobre o Goiás por 6 a 4, escapou do Z4 e ficou três pontos atrás do Alvinegro.

Classificação e jogos Brasileirão

"Nós não falamos sobre isso (rebaixamento) com os jogadores, porque não é uma questão nossa. Quem fala sobre isso é quem está no Z4. A nossa equipe está fora dele a bastante tempo. Mas é óbvio que precisamos melhorar nosso percentual de pontuação", disse Mano Menezes após o empate em 1 a 1 com o Flamengo, no sábado.

Agora, com a data Fifa, o treinador terá tempo para organizar a equipe e, enfim, fazer com que o Timão não tenha mais chances de cair para a Série B, como ocorreu em 2008. O próximo jogo do Corinthians será no dia 19 (quinta-feira), diante do Fluminense, no Maracanã.

Veja situação da parte de baixo do Brasileirão neste momento:

10º - São Paulo (35 pontos)

11º - Cuiabá (32 pontos) - com um jogo a menos