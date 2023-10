Mbappé passa em branco, mas PSG vence Rennes e se aproxima da liderança

Sobe na tabela. O resultado coloca o PSG na 3ª colocação com 15 pontos — 2 abaixo do líder Monaco. O Rennes cai para a 8ª, com 11.

Mbappé na seca. O francês completou quatro jogos sem marcar entre Francês e Champions League. O último gol foi contra o Burossia Dortmund, no dia 19.

Agenda. PSG volta a campo diante do Strasbourg no dia 21, enquanto no dia seguinte o Rennes encara o Lorient, ambos pelo Campeonato Francês.

Como foi o jogo

Jogo alternado. Rennes alternou entre deixar a bola com o PSG e se defender com os 11 jogadores atrás da linha da bola e em outros momentos manter a bola no campo de ataque pelo lado esquerdo, travando o jogo dos visitantes, que tentaram reagir pelo lado direito do campo.

Muda o lado de ataque. Sem oportunidades claras nos primeiros minutos, o PSG optou por subir a marcação no campo de ataque e dificultar a saída de bola do Rennes, apostando na segunda metade do primeiro tempo na troca de passes pelo lado esquerdo do campo, o que resultou nos dois gols. Com a diferença no placar, os donos da casa se lançaram e pararam na defesa parisiense.