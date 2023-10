Carvajal chama de 'cínica' capa de jornal que chamou Vini Jr. de 'Pinóquio'

O companheiro de Vinícius Jr. no Real Madrid, Dani Carvajal, chamou de "cínica e surreal" a capa publicada pelo jornal espanhol Superdeporte que estampou o brasileiro como a personagem Pinóquio.

O lateral-direito comentou o assunto na zona mista após a goleada de ontem (7) sobre o Osasuna pela La Liga.

"A capa do Super Deporte sobre Vinícius me parece surreal e lamentável. Me parece cínico chamá-lo de mentiroso depois do que todos vimos acontecer.".