Arsenal vence City no fim com gol de Martinelli e encerra jejum pelo Inglês

Quando o empate parecia inevitável, o Arsenal conseguiu furar a defesa do City e, com o resultado e o estádio fervendo, não deu chances para os adversários buscarem o empate.

Lances perigosos e gols:

Rice salvou o Arsenal aos 4 do primeiro tempo. Em chegada do City logo no começo da partida, Gvardiol conseguiu boa finalização, mas o camisa 41 fez as vias de goleiro, salvando em cima da linha, mas de cabeça. No rebote, Nathan Aké não aproveitou e mandou por cima da trave.

Martinelli abriu o placar ao 40 do segundo tempo. Tomiyasu recebeu lançamento na área, passa para Harvetz que atrasou a bola para o brasileiro, que mandou colocado, mas viu o chute desviar em Aké, enganando Ederson.

FICHA TÉCNICA

Arsenal 1 x 0 Manchester City